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Kultur Heute vom 24.07.2026

ORF IIIStaffel 1Folge 637vom 24.07.2026
Kultur Heute vom 24.07.2026

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Folge 637: Kultur Heute vom 24.07.2026

28 Min.Folge vom 24.07.2026

Festspielstart in Salzburg mit neuer Intendantin | Salzburger Festspiele verschärfen Sicherheitskonzept | Louvre-Galerie nach Juwelenraub wieder geöffnet | Molieres "Geiziger" auf der Theaterbühne in Haag | Dolezal: "Freuen uns über Publikumsresonanz" | Kulturmeldungen | Magische Augenblicke beim Pflasterspektakel Linz | Bühne frei für "Carmen darf nicht platzen" in der Wachau | Kulturtipps

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