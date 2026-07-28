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Kultur Heute
Folge 639: Kultur Heute vom 28.07.2026
28 Min.Folge vom 28.07.2026
Lidia Jorge mit Staatspreis für Literatur geehrt | Styriarte endet mit erfolgreicher Festivalbilanz | Sommer-Open-Air bringt Musik nach Bad Schallerbach | Kristina Sprenger: Rückblick auf fünf Jahrzehnte | Kristina Sprenger blickt auf 50 Jahre zurück | Kulturmeldungen | Kulturtipps | Nachruf: Johannes Krisch
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