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Kultur Heute

Kultur Heute Spezial: Von den Salzburger Festspielen vom 17.07.2026

ORF IIIStaffel 1Folge 632vom 17.07.2026
Kultur Heute Spezial: Von den Salzburger Festspielen vom 17.07.2026

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Folge 632: Kultur Heute Spezial: Von den Salzburger Festspielen vom 17.07.2026

29 Min.Folge vom 17.07.2026

Wenn der Domplatz zur Bühne wird und der Tod an die Tür klopft, beginnt eines der berühmtesten Theaterereignisse der Welt: der "Jedermann" der Salzburger Festspiele. "Kultur Heute" blickt mit einer Spezialausgabe hinter die Kulissen der diesjährigen Inszenierung des "Jedermann" in Salzburg. Im Mittelpunkt stehen Gespräche mit Intendantin Karin Bergmann, Philipp Hochmair (Jedermann) und Roxane Duran (Buhlschaft) sowie Christoph Luser (Guter Gesell/Teufel), Sylvie Rohrer (Armer Nachbar/Werke), Daniela Ziegler (Mutter) und Dominik Dos-Reis (Tod). Eine Spezialausgabe von "Kultur Heute" über Tradition, große Schauspielkunst und die Faszination des "Jedermann".

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