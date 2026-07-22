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Kultur Heute Spezial: Zu den Bregenzer Festspielen vom 22.07.2026

ORF IIIStaffel 1Folge 635vom 22.07.2026
Kultur Heute Spezial: Zu den Bregenzer Festspielen vom 22.07.2026

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Folge 635: Kultur Heute Spezial: Zu den Bregenzer Festspielen vom 22.07.2026

28 Min.Folge vom 22.07.2026

Die vielseitige Geschichte der Bregenzer Festspiele | Bundespräsident eröffnet Festspiele und betont Wert der Demokratie | Hinter den Kulissen der imposanten Seebühne | Verdis "La Traviata": Vom Skandal zum Welterfolg | Intendantin Paasikivi: "La Traviata ist voll von schönen Melodien" | Kulturmeldungen | Probenbesuch bei "Die Ausflüge des Herrn Broucek" | Publikum sing bei Eröffnungszeremonie | Kulturtipps

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