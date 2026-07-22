Kultur Heute Spezial: Zu den Bregenzer Festspielen vom 22.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Kultur Heute
Folge 635: Kultur Heute Spezial: Zu den Bregenzer Festspielen vom 22.07.2026
28 Min.Folge vom 22.07.2026
Die vielseitige Geschichte der Bregenzer Festspiele | Bundespräsident eröffnet Festspiele und betont Wert der Demokratie | Hinter den Kulissen der imposanten Seebühne | Verdis "La Traviata": Vom Skandal zum Welterfolg | Intendantin Paasikivi: "La Traviata ist voll von schönen Melodien" | Kulturmeldungen | Probenbesuch bei "Die Ausflüge des Herrn Broucek" | Publikum sing bei Eröffnungszeremonie | Kulturtipps
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kultur Heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3