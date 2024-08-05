Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 05.08.2024
10 Min.Folge vom 05.08.2024

Die Südoststeiermark steht für Thermen und Kulinarik. Die hügelige Landschaft mit ihren fruchtbaren Böden ist aber auch eine Region, in der Kultur gut gedeiht. In Raabau in der Nähe von Feldbach hat der Bildhauer Karl Karner auf einem Hektar Fläche einen Skulpturengarten angelegt. Stück für Stück renaturiert er dabei ehemaliges Ackerland in natürlichen Boden und setzt seine Kunstwerke behutsam in die Landschaft. Der kulturMontag hat entlang der Bundesstraße 66, der so genannten Route 66, Leute getroffen, die den Mut haben, neue Ideen umzusetzen.

