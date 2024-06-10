Land in Sicht: Das BschlabertalJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht
Folge 3: Land in Sicht: Das Bschlabertal
11 Min.Folge vom 10.06.2024
Das Bschlabertal im Tiroler Außerfern ist am Aussterben. 93 Menschen leben hier noch. Sie kämpfen mit dem Schrumpfen der Bevölkerung und einer ungewissen Zukunft. Das letzte Bergbauernpaar des Ortes bezeichnet sich selbst offen als „Idealisten“. Was tun, damit ein Bergdorf nicht zur alpinen Kulisse verkommt? Ein Filmemacher bringt mit dem Festival „Medienfrische“ Leben in die Gemeinde Pfafflar und trifft auf Einheimische, die ihr Tal noch lange nicht aufgegeben haben.
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