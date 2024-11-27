Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Land in Sicht

Land in Sicht: Die Südsteiermark

ORF2Staffel 1Folge 6vom 27.11.2024
Land in Sicht: Die Südsteiermark

Land in Sicht: Die SüdsteiermarkJetzt kostenlos streamen

Land in Sicht

Folge 6: Land in Sicht: Die Südsteiermark

10 Min.Folge vom 27.11.2024

Fernab vom Getöse großer Metropolen gedeihen im Schilcherland nicht nur berühmte Traubensorten, sondern auch kreative Prozesse. Zwischen Wies und Deutschlandsberg kann man einiges erleben – wenn man sich auf Entschleunigung einstellt. Auf dem Land sind es nicht zuletzt oft Lehrerinnen und Lehrer, die den Anstoß für Kulturinitiativen geben und damit Gegenden tatsächlich neu beleben, wie ein Lokalaugenschein in der Serie „Land in Sicht“ vermittelt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Land in Sicht
ORF2
Land in Sicht

Land in Sicht

Alle 1 Staffeln und Folgen