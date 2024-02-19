Land in Sicht: Das SalzkammergutJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht
Folge 2: Land in Sicht: Das Salzkammergut
13 Min.Folge vom 19.02.2024
Wer heute an das Salzkammergut denkt, denkt gerne an eine idyllische Landschaft nicht zu hoher Berge und Seen. Dass sich diese Gegend im 19. Jahrhundert komplett umerfinden musste, wird in den gedanklichen Ansichten dieses Teils von Österreich gerne ausgeblendet. Das Werden des Salzkammerguts, wie wir es heute kennen, hat viel mit der Neuaufstellung der österreichischen Bundesländer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu tun. Und mit einem Shift der Wirtschaft weg vom Salz hin zum Tourismus.
