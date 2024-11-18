Land in Sicht: Aufbruch im BurgenlandJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht
Folge 5: Land in Sicht: Aufbruch im Burgenland
11 Min.Folge vom 18.11.2024
Vom reichen Kulturerbe bis hin zu knallpinker Avantgarde: Momentan lässt sich besonders viel entdecken im Burgenland. Für frischen Wind in Sachen Kunst sorgen ganz unterschiedliche Player, wie ein Kurator, ein Kunstsammler und die neue Leiterin der Landesgalerie.
Land in Sicht
