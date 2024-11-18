Zum Inhalt springenBarrierefrei
Land in Sicht

Land in Sicht: Aufbruch im Burgenland

ORF2Staffel 1Folge 5vom 18.11.2024
11 Min.Folge vom 18.11.2024

Vom reichen Kulturerbe bis hin zu knallpinker Avantgarde: Momentan lässt sich besonders viel entdecken im Burgenland. Für frischen Wind in Sachen Kunst sorgen ganz unterschiedliche Player, wie ein Kurator, ein Kunstsammler und die neue Leiterin der Landesgalerie.

