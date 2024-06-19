Zum Inhalt springenBarrierefrei
Land in Sicht: Der Lungau

ORF2Staffel 1Folge 4vom 19.06.2024
11 Min.Folge vom 19.06.2024

Der Lungau im Herzen Salzburgs wurde von vielen bereits durchreist. Dennoch ist diese innerste Arterie im Herzen Österreichs nach wie vor ein blinder Fleck. Dabei ist dieser Raum nicht nur aufgeladen mit atemberaubender Natur, sondern gerade auch Kultur – seit frühester Zeit. Und in der Gegenwart macht der Lungau mit aufsehenerregenden Projekten von sich reden. Etwa, einer Oper in einem kleinen Stahlwerk, wie die neue Serie „Land in Sicht“ zeigt. Bildquelle: Happy House Media

ORF2
