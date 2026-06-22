LandKrimi
Folge vom 22.06.2026: LandKrimi: Steirerstern
Affären, Eifersucht und ein mysteriöser Todesfall: Anna Unterberger und Hary Prinz ermitteln in einem Fall voller Geheimnisse. Eine Rocksängerin stirbt unter rätselhaften Umständen, eine Volksmusikikone zweifelt an Unfall oder Suizid: Hary Prinz und Anna Unterberger ermitteln zwischen Musikbusiness, Familienkonflikten und einer umstrittenen Liebesgeschichte. Schnell wird klar, dass jemand beim Tod der Musikerin nachgeholfen haben muss. Doch liegt das Motiv in der Vergangenheit des Opfers oder im Geschäft mit dem Erfolg? Besetzung: Hary Prinz (Sascha Bergmann) Anna Unterberger (Anni Sulmtaler) Bettina Mittendorfer (Nicole Sturm) Christoph Kohlbacher (Bernd Kofler) Emily Cox (Jana Skoff) Anna Friedberg (Alex Dorner) Daniel Langbein (Dominik Wachter) Stefan Gorski (Hubert Skoff) Ursula Ofner (Josefine Wachter) Ferry Öllinger (Lorenz Wachter) Sascha Geršak (Jack Riedl) Michael Fuith (Fredi) Silvana Veit (Luca Karall) Gabriela Garcia Vargas (Ella Gomez) Corinna Pumm (Sabine Jung) Luka Vlatkovic (Ronny Nagy) Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Maria Murnberger (n.d.Roman "Steirerstern" von Claudia Rossbacher), Wolfgang Murnberger Bildquelle: ORF/Allegro Film/Stefan Haring