LandKrimi: Die Frau mit einem SchuhJetzt kostenlos streamen
LandKrimi
Folge vom 29.06.2026: LandKrimi: Die Frau mit einem Schuh
90 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Als die Überreste einer verstümmelten Leiche an verschiedenen Orten auftauchen, müssen Polizeidienststellenleiterin Franzi und Kollege Michael die rätselhaften Funde zusammenführen und die tote Person identifizieren. Da die Zentrale sich mit den Ermittlungen Zeit lässt, wollen sie auf eigene Faust den rätselhaften Spuren nachgehen. Besetzung: Nina Proll (Franzi) Karl Fischer (Michael) Edita Malovcic (Silvia) Johannes Krisch (Gerry) Robert Palfrader (Roland) Wolf Bachofner (Taschner) Hary Prinz (Chefinspektor) Wolfgang Hübsch (Zuber) Ingrid Burkhard (Frau Schwaiger) Michou Friesz (Gefängnisdirektorin) Regie: Michael Glawogger Drehbuch: Michael Glawogger Bildquelle: ORF/Lotus Film/Petro Domenigg
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ORF 1