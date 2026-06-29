LandKrimi
Folge vom 29.06.2026: LandKrimi: Zu neuen Ufern
Der Ruhestand muss warten: Ein Mord bringt Grete zurück auf die Spur des Verbrechens. Eigentlich wollte Grete Öller ihren Ruhestand genießen. Doch als im ehemaligen Niemandsland zwischen Österreich und Tschechien eine junge Polizistin ermordet wird, lässt sie der Fall nicht los. Gegen den Willen ihrer früheren Kolleginnen und Kollegen beginnt die ehemalige LKA-Ermittlerin auf eigene Faust zu ermitteln – und stößt bei ihrer grenzüberschreitenden Spurensuche auf dunkle Geheimnisse. Besetzung: Maria Hofstätter (Grete Öller) Leonard Stirský Hädler (Stanislav Krtek /Stani CZ) Karl Fischer (Hans Eder) Martin Pechlát (Jaromir Kratochvil / Jarda CZ) Miriam Fussenegger (Lisa Nemeth) Regina Fritsch (Elfriede Eder) Günter Tolar (Käpt'n Gruber) Regie: Nikolaus Leytner Drehbuch: Nikolaus Leytner, Anton Maria Aigner Bildquelle: ORF/Lotus Film/[M] J. Landsiedl [F] Felix Vratny