Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 18. Februar 2019

ProSiebenStaffel 2019Folge 1vom 18.02.2019
Die Show vom 18. Februar 2019

46 Min.Folge vom 18.02.2019Ab 12

Klaas Heufer-Umlauf blickt für euch in die Zukunft. Dort lauern Volks-Trap, "Micro Mansions" und ein neues, brandheißes Magazin mit dem Titel "Arafat". In der ersten Ausgabe: "Wie mache ich aus meiner Shisha-Bar eine Wohlfühloase". Außerdem lassen "Fettes Brot" nicht nur die Bombe platzen, sondern haben auch Buch und Song im Gepäck. Alice Merton gibt euch mit "Why So Serious" den Rest. Ciao Kakao.

ProSieben
