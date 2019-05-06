Die Show vom 06.Mai 2019Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 11: Die Show vom 06.Mai 2019
47 Min.Folge vom 06.05.2019Ab 12
Während Klaas investigativ für die LNB-TV-Reportage im Brennpunkt Grunewald unterwegs war (Stichwort: Millionärs-Verdrängung), pöbelt sein guter Fußballkumpel Toni Kroos solange auf fremden Instagram-Accounts rum und lauscht Sigrids lieblichem Pop-Hit "Strangers".
