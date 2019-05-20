Die Show vom 20. Mai 2019Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 13: Die Show vom 20. Mai 2019
46 Min.Folge vom 20.05.2019Ab 12
Klaas trifft Will Smith im Späti, während es sich Sophie Turner, Evan Peters & Michael Fassbender vom "X-Men: Dark Phoenix"-Cast im Studio gemütlich machen und Die Orsons mit "Grille" die Mikroparty ihres Lebens auf der "Late Night Berlin"-Bühne feiern.
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben