Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 29. April 2019

ProSiebenStaffel 2019Folge 10vom 29.04.2019
Euer liebstes Zukunftsmagazin ist mit einer neuen Ausgabe zurück und zeigt schon heute die Trends von morgen, während Mark Forster im Sessel Platz nimmt und auf der Bühne seinen aktuellen Hit "747" schmettert.

