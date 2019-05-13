Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 13. Mai 2019

ProSiebenStaffel 2019Folge 12vom 13.05.2019
Die Show vom 13. Mai 2019

Die Show vom 13. Mai 2019Jetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 12: Die Show vom 13. Mai 2019

45 Min.Folge vom 13.05.2019Ab 12

Bevor Klaas Moderator und Satiriker Oliver Welke im Studio auf einen Plausch empfängt, cruist er noch eine Runde mit seinem guten Freund Toni Kroos durch Berlin (was Toni ganz und gar nicht unangenehm war). Die passende musikalische Untermalung liefern Von Wegen Lisbeth mit "Westkreuz".

Weitere Folgen in Staffel 2019

Alle Staffeln im Überblick

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
ProSieben
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Alle 7 Staffeln und Folgen