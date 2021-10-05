Die Show vom 05.10.2021Jetzt ohne Werbung streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 21: Die Show vom 05.10.2021
56 Min.Folge vom 05.10.2021Ab 12
Dass sie nicht nur hervorragend auf der Bühne performen kann, beweist LEA auf der Talk-Couch. Außerdem berichten die Ausnahmeschauspieler und Improvisations-Profis Georg Schütte und Bjarne Mädel von ihrer neuen Serie "Kranitz - Bei Trennung Geld zurück". Als Sahnehäubchen liefert Clueso den passenden Soundtrack mit seinem neuen Song "37 Grad im Paradies".
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2018-2024: ProSieben