Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 10: Die Show vom 20. April 2021
55 Min.Ab 12
Joko kommt und bringt Erfindungen mit (und geht dann einfach nicht mehr), Alice Merton stellt sich dem schwersten "Nummer-1-Hits"-Rätsel aller Zeiten (und spricht über Steine), Jakob ist weiterhin auf der Suche nach seinem neuen Look (und findet ihn einfach nicht) und Haiyti bringt ihr eigenes Sofa und einen neuen Song mit (anschauen!).
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben