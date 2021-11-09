Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 26: Die Show vom 09.11.2021
52 Min.Ab 12
Seit über zwei Jahrzehnten erklärt sie uns die Welt - von Erotik, über Spinat bis hin zur Telefonauskunft. Und heute ist sie zu Gast bei "Late Night Berlin": Verona Pooth Außerdem sorgt die Newcomerin Girl in Red mit "Serotonin" für musikalische Unterhaltung.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben