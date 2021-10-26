Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 26.10.2021

ProSiebenStaffel 2021Folge 24
Die Show vom 26.10.2021

Die Show vom 26.10.2021Jetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 24: Die Show vom 26.10.2021

59 Min.Ab 12

Das Jugendwort des Jahres wurde gewählt und es ist fast genauso schlimm, wie die Tatsache, dass Bier teurer wird (Unverschämtheit!). Außerdem versucht Klaas, 1000 Euro seines Mitarbeiters Rauli durch halsbrecherische Investitionen zu vermehren, Dr. Mai Thi Nguyen-Kim ist zu Gast und bringt Alpaka-Kot mit, und CRO gibt seinen neuen Hit "Alles Dope" zum Besten. Achja, und Jakob versucht weiterhin, Klaas zum Tik Tok Fan zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 2021

Alle Staffeln im Überblick

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
ProSieben
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Alle 7 Staffeln und Folgen