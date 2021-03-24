Die Show vom 23.03.2021Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 6: Die Show vom 23.03.2021
38 Min.Folge vom 24.03.2021Ab 12
Oft werden wir gefragt: "Hey #LateNightBerlin, wo können wir uns die aktuelle Folge nochmal anschauen?" - Antwort: "Hier und zwar nur hier in voller kompletter Länge." Diesmal mit dabei: Yung Hurn im knallharten Kinder-Interview, Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer im Talk, Rap-Superheld Serious Klein auf der Bühne - und irgendwie hat sich Joko auch noch mit reingequetscht.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben