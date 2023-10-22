Staffel 1 Folge 1: Die gefährlichsten Verbrecher ÖsterreichsJetzt kostenlos streamen
Leben hinter Gittern
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Die gefährlichsten Verbrecher Österreichs
49 Min. Folge vom 22.10.2023 Ab 6
In der Justizanstalt Garsten in Oberösterreich sitzen ein Großteil der Insassen im Maßnahmenvollzug und zählen damit zu den gefährlichsten Straftätern Österreichs. Sie sollen durch Therapie resozialisiert werden. Im Gefängnis Suben können die Insassen Handwerksberufe erlernen.
