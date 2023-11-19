Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leben hinter Gittern

Staffel 1 Folge 5: Eskalierte Konflikte

ATVStaffel 1Folge 5vom 19.11.2023
Staffel 1 Folge 5: Eskalierte Konflikte

Staffel 1 Folge 5: Eskalierte KonflikteJetzt kostenlos streamen

Leben hinter Gittern

Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Eskalierte Konflikte

45 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 6

Gewalt unter den Insassen ist keine Seltenheit. Die Beamten der Justizanstalt müssen die Konflikte souverän lösen. Außerdem: Die Haft zweier sogenannter „Langstrafigen“ in den Justizanstalten Graz-Karlau und Garsten hat sich in den Monaten seit dem ersten Besuch verändert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Leben hinter Gittern
ATV
Leben hinter Gittern

Leben hinter Gittern

Alle 1 Staffeln und Folgen