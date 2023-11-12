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Leben hinter Gittern

Staffel 1 Folge 4: Kinder hinter Gittern

ATVStaffel 1Folge 4vom 12.11.2023
Staffel 1 Folge 4: Kinder hinter Gittern

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Leben hinter Gittern

Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Kinder hinter Gittern

48 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 6

Hinter Gittern kommt es jeden Tag zu Problemen. Tabletten und Gift sind im Spiel. Außerdem ein außergewöhnlicher Fall: Eine verurteile Mutter sitzt mit ihren Kindern im Gefängnis. Die Kinder kennen das Leben außerhalb nicht.

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