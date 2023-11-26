Staffel 1 Folge 6: Reparatur als RisikoJetzt kostenlos streamen
Leben hinter Gittern
Folge 6: Staffel 1 Folge 6: Reparatur als Risiko
49 Min.Folge vom 26.11.2023Ab 6
In der Justizanstalt Schwarzau muss sich eine Mutter von ihren Zwillingen trennen, die mit ihr in einer Zelle gelebt haben. Und: Auch Bauarbeiten im Gefängnis sind eine spezielle Herausforderung, mit der die Justizbeamt:innen konfrontiert sind.
