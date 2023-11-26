Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben hinter Gittern

ATV Staffel 1 Folge 6 vom 26.11.2023
49 Min. Ab 6

In der Justizanstalt Schwarzau muss sich eine Mutter von ihren Zwillingen trennen, die mit ihr in einer Zelle gelebt haben. Und: Auch Bauarbeiten im Gefängnis sind eine spezielle Herausforderung, mit der die Justizbeamt:innen konfrontiert sind.

