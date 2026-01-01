Leben hinter Gittern
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Leben hinter Gittern
Rund 9000 Straftäter sind derzeit in Österreich in Haft. In den 28 Gefängnissen, die es im Land gibt, werden diese Insassen von 4000 Mitarbeitern des Justizministeriums betreut und bewacht. Die Formen des Strafvollzugs sind ebenso vielfältig wie die Menschen, die hinter Gittern leben und arbeiten.
Genre:Reality, Romanze, Dokudrama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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