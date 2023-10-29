Staffel 1 Folge 2: Das FrauengefängnisJetzt kostenlos streamen
Leben hinter Gittern
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Das Frauengefängnis
48 Min.Folge vom 29.10.2023Ab 6
Die Justizanstalt Sonnberg ist auf Sexualstraftäter spezialisiert. Alle dieser Männer verbüßen eine Freiheitsstrafe von mehr als 18 Monaten. Im Gefängnis Schwarzau sitzen nur Frauen, es zählt zu Österreichs einzigem Frauengefängnis.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Leben hinter Gittern
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4