Staffel 1 Folge 2: Das Frauengefängnis

ATVStaffel 1Folge 2vom 29.10.2023
48 Min.Folge vom 29.10.2023Ab 6

Die Justizanstalt Sonnberg ist auf Sexualstraftäter spezialisiert. Alle dieser Männer verbüßen eine Freiheitsstrafe von mehr als 18 Monaten. Im Gefängnis Schwarzau sitzen nur Frauen, es zählt zu Österreichs einzigem Frauengefängnis.

