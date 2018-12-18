Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 18.12.2018
21 Min.

Seit die Kinder aus dem Haus sind, wollen Rob und Jean Florida verlassen und in die Berge ziehen. Sie möchten ihr Beachhaus in tropischer Hitze gegen eine Blockhütte in kühler Bergluft eintauschen und damit auch zu ihren Wurzeln zurückkehren, denn beide sind in den Bergen aufgewachsen. Die Wahl fällt auf Blue Ridge Mountains im Norden von Georgia, wo sie Kajakfahren, Angeln, auf die Jagd gehen und Wandern können. Mit Hilfe eines Maklers machen sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Objekt für maximal 450.00 Dollar, das drei bis vier Schlafzimmer, einen Holzofen, umlaufende Terrassen und ein offenes Wohnkonzept bieten sollte

