Platz für die Familie

HGTVFolge vom 20.12.2018
20 Min.Folge vom 20.12.2018

Lisa und Matt aus Phoenix, Arizona, wollen am Wochenende der Hitze ihrer Heimatstadt entfliehen und träumen von einer Blockhütte in Payson, inmitten der Mazatzal Mountains. Hier ist die Luft kühl und sauber, es gibt klare Bäche, Wälder und unberührte Natur, in der ihre Kinder aufwachsen sollen. Außerdem bietet die Gegend Wanderwege, Mountainbike-Trails, Ausritte und weitere Sportmöglichkeiten. Lisas Freundin und Maklerin Shelby hilft ihnen bei der Suche: Das Feriendomizil sollte gemütlich-rustikalen Charme versprühen, einen schönen Bergblick und genug Platz für alle haben und außerdem in einer kinderfreundlichen Nachbarschaft liegen.

