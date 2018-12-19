Leben im Blockhaus
Folge vom 19.12.2018: Am Fuß der Rocky Mountains
21 Min.Folge vom 19.12.2018
Vom Großstadtleben in Colorado Springs haben Aubry und James Martin inzwischen genug. Das Paar ist bereit, seine Sachen zu packen und mit den beiden Kindern Richtung Rocky Mountains zu ziehen. In der Nähe der kleinen Gemeinde Cripple Creek, am Fuße der Rockies, wollen sie sich niederlassen und suchen nun ein rustikales Blockhaus, das genug Platz für die Familie bietet. Immobilienagentin Erin prüft die Wunschliste ihrer Klienten und macht sich dann auf die Suche. Doch wird Familie Martin für ihr Budget von maximal 375.000 Dollar ein 4000 Quadratmeter-Grundstück, mindestens drei Schlafzimmer und einen herrlichen Bergblick bekommen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.