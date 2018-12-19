Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben im Blockhaus

Am Fuß der Rocky Mountains

HGTVFolge vom 19.12.2018
Am Fuß der Rocky Mountains

Leben im Blockhaus

Folge vom 19.12.2018: Am Fuß der Rocky Mountains

21 Min.Folge vom 19.12.2018

Vom Großstadtleben in Colorado Springs haben Aubry und James Martin inzwischen genug. Das Paar ist bereit, seine Sachen zu packen und mit den beiden Kindern Richtung Rocky Mountains zu ziehen. In der Nähe der kleinen Gemeinde Cripple Creek, am Fuße der Rockies, wollen sie sich niederlassen und suchen nun ein rustikales Blockhaus, das genug Platz für die Familie bietet. Immobilienagentin Erin prüft die Wunschliste ihrer Klienten und macht sich dann auf die Suche. Doch wird Familie Martin für ihr Budget von maximal 375.000 Dollar ein 4000 Quadratmeter-Grundstück, mindestens drei Schlafzimmer und einen herrlichen Bergblick bekommen?

