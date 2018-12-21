Leben im Blockhaus
Folge vom 21.12.2018: Entspannt am Mount Lemmon
Allison und Ryan haben beide anstrengende Fulltime-Jobs und führen ein hektisches Leben in Tucson, Arizona. Um ihre kostbare Freizeit in Zukunft besser nützen zu können, suchen sie eine Blockhütte in der Gegend von Mount Lemmon. Hier können sie der brütenden Hitze der Großstadt entkommen und mit ihren Hunden in unberührter Natur wandern gehen. Außerdem gibt es gute Möglichkeiten zum Biken und Angeln, sowie schöne Skigebiete für die Wintermonate. Um gleich einziehen zu können, sucht das Paar ein schlüsselfertiges Haus. Wichtig ist den beiden auch ein schöner Bergblick, ein Garten sowie Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe.
