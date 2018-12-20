Leben im Blockhaus
Folge vom 20.12.2018: Traum-Blockhaus in Colorado
20 Min.Folge vom 20.12.2018
Mit ihren zwei Kleinkindern, zwei Vollzeitstellen sowie Nebenjobs sind Kelly und Charlie aus Houston, Texas, völlig überarbeitet. Die Familie möchte der Großstadt entfliehen und sich in einem traditionellen Blockhaus in Woodland Park, Colorado, niederlassen. Die Gegend bietet Freizeitmöglichkeiten für Sommer und Winter. Neben großartigen Skigebieten gibt es viele Wanderwege, Kajak- und Mountainbike-Strecken. Mit Maklerin Cheryl, die seit 28 Jahren hier lebt, besprechen Kelly und Charlie ihre Prioritätenliste: Sie möchten drei Schlafzimmer, schöne Ausblicke, einen offenen Küchen-Wohnbereich, einen großen Garten für die Kids und viel Stauraum.
