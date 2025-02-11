Lenßen hilft
Folge 102: Erinnerungstücken
23 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 12
Marina Peters bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Nach einem Autounfall leidet ihre Tochter Nora an Amnesie. Ihr Verlobter Felix Markfeld hat sich als ihr Betreuer ernennen lassen und verbietet der Mutter seit der Rückkehr aus dem Krankenhaus jeden Kontakt. Während Ingo Lenßen um Marinas Mutterrechte kämpft, droht die Mandantin auch noch ihr Zuhause zu verlieren: Felix will das Haus verkaufen und mit Nora wegziehen. Team Lenßen deckt schockierende Manipulationen auf.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1