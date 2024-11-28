Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 15vom 28.11.2024
23 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12

In ihrer Verzweiflung wendet sich Altenpflegerin Anja Löbbert an Ingo Lenßen und sein Team. Über 25.000 Euro Schulden lasten plötzlich auf ihren Schultern. Als liebevolle Schwester unterschrieb sie nichtsahnend eine Bankbürgschaft, um ihrem Bruder Florian den Traum vom eigenen Fitnessstudio zu ermöglichen. Doch sein Traum platzt - und Anja bleibt auf den Schulden sitzen. Kann Team Lenßen Anja vor dem finanziellen Ruin retten?

