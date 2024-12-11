Zum Inhalt springenBarrierefrei
Immer Ärger mit Timmi

SAT.1Staffel 1Folge 16vom 11.12.2024
23 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12

Ratlos bittet Mutter Pia Horn das Team Lenßen um Hilfe. Ihr siebenjähriger Sohn Tim sorgt in der Schule immer wieder für Aufsehen durch aggressive Ausbrüche, die seine Lehrkräfte hilflos zurücklassen. Als wäre das nicht genug, droht die Schule, unterstützt vom Jugendamt, mit Unterrichtsausschluss und psychologischen Untersuchungen. Können die Anwälte Mutter und Sohn helfen und den wahren Auslöser für Tims Verhalten aufdecken?

