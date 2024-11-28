Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Trauer und Moneten

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 28.11.2024
Trauer und Moneten

Trauer und MonetenJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 8: Trauer und Moneten

23 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12

Drama ums Erbe: Sandra Jablonski sucht Ingo Lenßen ratlos auf: Ihr Vater Klaus ist verstorben und hat kurz vor seinem Tod seine Lebensgefährtin Monika geheiratet. Jetzt reißt die neue Ehefrau die Nachlassregelungen an sich und lässt die Tochter völlig außen vor. Dabei haben sich die beiden doch gut verstanden - oder nicht? Team Lenßen muss die Rechtslage klären, bevor selbst der Bestattungsort zum Konflikt der Hinterbliebenen wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen