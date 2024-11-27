Lenßen hilft
Folge 17: Mein Name gehört Mia
23 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 12
Team Lenßen ermittelt: Frisch aus dem Urlaub zurück, erwartet Mia Harting und ihren Freund John eine böse Überraschung: Ihr Konto ist leergeräumt, und im Briefkasten stapeln sich Mahnungen. Für Ingo Lenßen und sein Team deutet alles auf einen Identitätsbetrug hin. Doch wer hat es auf das junge Paar abgesehen - und warum? Können die Anwälte den Täter aufspüren und Mia und John aus diesem Albtraum befreien?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
