SAT.1Staffel 1Folge 20vom 06.12.2024
23 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12

Ingo Lenßen wird von der aufgelösten Maren Palmer um Hilfe gebeten: Seit Monaten wird sie von ihrem Kollegen Thomas Berg sexuell belästigt. Doch weil er der Sohn ihres Chefs ist, erhält sie keinerlei Unterstützung. Im Gegenteil - eine Anzeige wegen Verleumdung trifft sie unerwartet. Maren ist sich sicher, nicht die Einzige zu sein, die unter den Übergriffen des Kollegen leidet. Kann Team Lenßen Beweise finden, um ihr endlich zur Gerechtigkeit zu verhelfen?

