Lenßen hilft
Folge 14: Alle wollen Max
23 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Anna Jansen hat kaum den plötzlichen Unfalltod ihres Verlobten Ben überwunden, da folgt schon der nächste Schock: Bens Eltern, Hans und Elke Busse, kündigen an, ihre Enkelin Maxi zu sich zu holen. Auch wenn Anna nicht Maxis leibliche Mutter ist, würden beide eine Trennung nicht verkraften. Kann Team Lenßen beweisen, dass es das Beste für die Fünfjährige ist, bei ihrer sozialen Mutter zu bleiben? Der Kampf um das Sorgerecht beginnt.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1