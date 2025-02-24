An den Pranger gestelltJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 105: An den Pranger gestellt
23 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12
Da Lagermitarbeiterin Nicole Vogt (48) gekündigt wurde, bittet sie Ingo Lenßen um Hilfe. Sie und ihre Kolleginnen werden vom Vorarbeiter Fred Kaller (35) schikaniert - niemand traut sich zu reden. Nur Nicole fasste den Mut, die Mobbingattacken anonym im Kummerkasten zu melden. Geschäftsführer Dirk Wallau schützt den Peiniger und setzte ein Kopfgeld auf die "Verräterin" aus - und tatsächlich wurde die Mandantin angeschwärzt. Kann Team Lenßen das Mobbing beweisen und Nicole helfen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1