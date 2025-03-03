Lenßen hilft
Folge 107: Auf der Kippe
23 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12
Team Lenßen wird von der verzweifelten Jugendamtsmitarbeiterin Katrin Uhl aufgesucht. Ihr Chef Florian Timm ließ die kleine Mila in Obhut nehmen, da Mutter Jacky Pütz angeblich ihren gewalttätigen Ex in die Wohnung ließ und blaue Flecken an Milas Handgelenk entdeckt wurden. Nun wird Katrin fälschlicherweise beschuldigt, die Adresse der Pflegeeltern an die Mutter verraten zu haben. Ingo Lenßen kämpft für den Ruf der Mandantin und deckt eine gefährliche Intrige auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1