Lenßen hilft

SAT.1Staffel 1Folge 109vom 21.02.2025
23 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12

Ingo Lenßen wird von Rentnerin Christa Posch um Hilfe gebeten. Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt mit anschließender Reha kehrt Christa heim - doch ihre Housesitterin Mandy Ems hat sich in ihrer Abwesenheit dort eingenistet und behauptet, die Wohnung rechtmäßig übernommen zu haben. Mit einem gefälschten Vertrag und arglistiger Täuschung hat sie Christa nicht nur die Wohnung, sondern auch ihren geliebten Kater Mucki genommen. Team Lenßen kämpft für Gerechtigkeit.

