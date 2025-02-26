Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Geschenkter Albtraum

SAT.1Staffel 1Folge 110vom 26.02.2025
Geschenkter Albtraum

23 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12

Ingo Lenßen wird zu einem erbitterten Familienkrieg gerufen: Die schwangere Stella Wagner (38) beschuldigt ihre Schwiegereltern, Giftköder für ihren Hund ausgelegt zu haben - ein Streit, der mit einem geplanten Gartenzaun auf dem Familiengrundstück begann. Jetzt wollen die Schwiegereltern die geschenkte Haushälfte wegen "groben Undanks" zurückfordern. Als die Mandantin mit Frühwehen ins Krankenhaus muss, deckt Ingo dunkle Geheimnisse auf, die den Konflikt neu entfachen.

