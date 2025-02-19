Lenßen hilft
Folge 112: Hungerspiele
23 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12
Rosa Schlee sucht verzweifelt Rat bei Team Lenßen, nachdem ihre Mutter Ida und Tochter Helen in einen Hungerstreik getreten sind, um gegen die Verhältnisse in Idas Wohnung zu kämpfen. Die Hauseigentümerin Ariane Joost ignoriert die Mängel und lässt die Wohnung verfallen. Ingo Lenßen ist sich sicher: hinter den Kulissen wird ein perfides Spiel gespielt. Will Ariane ihre Mieter absichtlich loswerden? Team Lenßen deckt schmutzige Machenschaften auf.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
12
