SAT.1Staffel 1Folge 113vom 18.02.2025
23 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12

Team Lenßen wird von der verzweifelten Witwe Sandy um Hilfe gebeten: Sie wird für einen Wasserschaden im Café verantwortlich gemacht, in dem sie arbeitet. Nach dem Tod ihres Mannes, dem Mitgründer des Cafés, brach für sie eine Welt zusammen und ihr unterliefen immer wieder Fehler. Doch plötzlich wird sie nicht nur für den Schaden zur Rechenschaft gezogen, sondern auch von ihren Kollegen sabotiert. Ingo Lenßen deckt eine finstere Intrige auf.

