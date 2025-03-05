Lenßen hilft
Folge 115: Zahlungsverkehr
23 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 12
Die besorgte Mutter Nina Kluch wendet sich an Ingo Lenßen: Eine Bordellrechnung über 1.500 Euro soll auf ihren Sohn Leo zurückgehen. Doch der behauptet, unschuldig zu sein. Überwachungsvideos und ein anonymes Mobbing-Video werfen Fragen auf. Während Ninas Sorge wächst, enthüllen Team Lenßens Nachforschungen mehr, als erwartet: Was ist an dem Abend wirklich passiert? Und wer versucht, Leo zu schaden?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1