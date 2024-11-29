Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Verliebt verlobt verklagt

SAT.1Staffel 1Folge 24vom 29.11.2024
Verliebt verlobt verklagt

Verliebt verlobt verklagtJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 24: Verliebt verlobt verklagt

23 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Rechtsanwalt Ingo Lenßen hilft der 31-jährigen Marie Lienhart. Ihr wurde ein aktueller Chatverlauf zugespielt, in dem ihr Verlobter Linus mit "Biene93" flirtet. Geschockt und wütend will Marie die Hochzeit absagen. Doch jetzt fordert Linus' Mutter 4.000 Euro von ihr zurück. Ingo beruhigt sie: Sie muss nicht zahlen, wenn sie beweisen kann, dass Linus untreu war. Wer ist "Biene93" und kann Team Lenßen Marie helfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen