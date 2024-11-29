Verliebt verlobt verklagtJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 24: Verliebt verlobt verklagt
23 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Rechtsanwalt Ingo Lenßen hilft der 31-jährigen Marie Lienhart. Ihr wurde ein aktueller Chatverlauf zugespielt, in dem ihr Verlobter Linus mit "Biene93" flirtet. Geschockt und wütend will Marie die Hochzeit absagen. Doch jetzt fordert Linus' Mutter 4.000 Euro von ihr zurück. Ingo beruhigt sie: Sie muss nicht zahlen, wenn sie beweisen kann, dass Linus untreu war. Wer ist "Biene93" und kann Team Lenßen Marie helfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
