Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Vorverurteilt

SAT.1Staffel 1Folge 25vom 27.11.2024
Vorverurteilt

VorverurteiltJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 25: Vorverurteilt

23 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 12

Ingo Lenßen macht eine überraschende Ausnahme: Der Anwalt vertritt den 17-jährigen Ben, der beschuldigt wird, seine Freundin Lara unter Einfluss von KO-Tropfen vergewaltigt zu haben. Eine gravierende Anschuldigung, die Bens Zukunft aufs Spiel setzt. Doch was, wenn die Vorwürfe nicht der Wahrheit entsprechen? Warum würde Lara lügen? Team Lenßen steht vor der Herausforderung, die Hintergründe aufzudecken und für Gerechtigkeit sorgen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen